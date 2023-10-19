Лаксальт — об игре в опорной зоне: Мне не важно, где быть на поле

Футболист московского «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о своей новой позиции на поле в нынешнем сезоне.

30-летний уругваец ранее выступал на левом фланге защиты, однако после прихода на должность главного тренера Марцела Лички он с аь играть в опорной зоне.

«Тренер попросил меня сыграть там, и, конечно, я согласился помочь команде. Я себя очень комфортно чувствую на поле – и не важно, в опорной зоне или на фланге защиты», - приводит слова Лаксальта официальный сайт «Динамо».

В текущем сезоне Лаксальт принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами партнёрам по команде.