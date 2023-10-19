Лаксальт высказался о продлении контракта с «Динамо»

Уругвайский футболист Диего Лаксальт высказался о продлении контракта с московским «Динамо».

Игрок отметил, что очень рад, что продлил контракт, который заканчивался в конце нынешнего сезона, ещё на два года.

«Для меня это очень хорошо, и сейчас нужно просто работать и помочь команде. Я очень хорошо себя здесь чувствую, поэтому мы вместе с «Динамо» приняли это решение», - приводит слова Лаксальта официальный сайт «Динамо».

Напомним, что новое соглашение 30-летнего футболиста со столичным клубом рассчитано до 30 июня 2026 года с опцией продления ещё на один сезон. Он выступает за «Динамо» с 2021 года.