​Деменко считает «Динамо» самым пострадавшим во время перерыва на сборные клубом

Бывший игрок целого ряда российских клубов в прошлом, Максим Деменко, назвал клуб, который понес, по его мнению, наибольшие потери во время перерыва на матчи сборных. Национальная российская команда сыграла два товарищеских матча против африканских команд - со сборной Камеруна и сборной Кении.

Деменко считает, что сложнее всего после возобновления российского чемпионата придется московскому «Динамо»:

- Если брать игроков «Динамо», то Фомин «сломался», а игра у них против «Локомотива». Какие-то футболисты отыграли две полноценные игры, а другие – меньше. Все подойдут в разном состоянии, и результаты после матчей сборных могут получиться максимально непредсказуемыми, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.