Бувач — о продлении контракта с Лаксальтом: «Диего – очень важный для нас игрок»

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач высказался о продлении контракта с уругвайским футболистом Диего Лаксальтом.

«Диего – очень важный для нас игрок, и мы рады, что он продолжит помогать нам достигать своих целей в будущем», - приводит слова Бувача официальный сайт столичного клуба.

Напомним, что 30-летний футболист продлил контракт с «Динамо», за который выступает с 2021 года, до лета сезона-2025/26 с опцией продления ещё на один год.

Стоит отметить, что Лаксальт, который в этом сезоне играет на позиции опорного хавбека, трижды признавался игроком месяца по версии болельщиков.