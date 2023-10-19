Полузащитник московского «Динамо» Диего Лаксальт продлил контракт со столичным клубом, об этом сообщает пресс-служба «бело-голубых».

Отмечается, что новое соглашение с 30-летним уругвайским футболистом будет рассчитано до конца сезона-2025/26 и подразумевает опцию продления ещё на один год.

«Теперь Диего успеет попробовать себя ещё на нескольких позициях», - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Лаксальт ранее играл на позиции крайнего защитника, однако после прихода на должность главного тренера Марцела Лички стал пробоваться в опорной зоне.

Уругваец выступает за «Динамо» с 2021 года.