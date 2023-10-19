Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин назвал лучшего игрока на старте сезона РПЛ

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, кого считает лучшим игроком на старте сезона Российской премьер-лиги.

Специалист считает лучшим футболистом нападающего «Краснодара» Джона Кордобу, ведь «Краснодар» показывает стабильную игру, а колумбиец, по его мнению, сыграл самую важную роль.

«Но при этом не могу сказать, что кто-то себя проявляет так же ярко, как, например, в прошлом сезоне Малком», - приводит слова Осинькина Sport24.

В текущем сезоне РПЛ 30-летний футболист принял участие в 11 играх, в которых отметился одним пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.