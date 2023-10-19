Нападающая «Динамо» Фаузия Нажэмба в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказала о первых шагах в профессиональном футболе.

- Ты жила в интернате или посещала секцию несколько раз в неделю?

- Я занималась в секции, к нам часто приезжали итальянские селекционеры. Тех, кто хорошо себя проявлял, они забирали и давали возможность начать заниматься спортом в других условиях. Это отличная возможность для девушек и парней у меня на родине. Такая практика вселяет в нас

дополнительную надежду.

Полное интервью с Фаузией выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 20 октября, в 10:00 по московскому времени.