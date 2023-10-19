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Нажэмба: «В России очень гостеприимное общество» эксклюзив

19 Октября 2023 • 21:00 Комментировать

Нападающая «Динамо» Фаузия Нажэмба в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказала о том, что её удивило в России.

- Что в России стало для тебя приятным сюрпризом?

- Главный сюрприз — это общество. Оно очень гостеприимно, я такого не ожидала. В России необычная для меня еда, но со временем я привыкла к этому (улыбается). Всё-таки в Уганде мы едим совсем другое.

В нынешнем сезоне Нажэмба приняла участие в 19 матчах во всех турнирах, забила десять мячей и сделала шесть голевых передач.

Полное интервью с Фаузией выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 20 октября, в 10:00 по московскому времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фаузия Нажэмба ЖФК Динамо Москва
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