Нападающая «Динамо» Фаузия Нажэмба в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказала о том, что её удивило в России.
- Что в России стало для тебя приятным сюрпризом?
- Главный сюрприз — это общество. Оно очень гостеприимно, я такого не ожидала. В России необычная для меня еда, но со временем я привыкла к этому (улыбается). Всё-таки в Уганде мы едим совсем другое.
В нынешнем сезоне Нажэмба приняла участие в 19 матчах во всех турнирах, забила десять мячей и сделала шесть голевых передач.
Полное интервью с Фаузией выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 20 октября, в 10:00 по московскому времени.
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