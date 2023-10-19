Названа десятка самых дорогих российских футболистов в мире

Портал Transfermarkt собрал воедино всех российских футболистов после недавних обновлений стоимостей игроков по всему миру и назвал десятку самых дорогих.

Первое место занял подорожавший полузащитник «Монако» Александр Головин стоимостью в 30 млн евро. На втором месте – голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, 16 млн. Чуть отстал полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян – 15 млн.

Четвёртое и пятое место – у игроков столичного ЦСКА – Фёдора Чалова и Ивана Облякова, 12 и 10 млн евро соответственно их стоимость. Шестое место – у Далера Кузяева, 10 млн.

На седьмой и восьмой строчке форвард «Спартака» Александр Соболев и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук – по 9 млн евро стоит каждый из них.

Замыкает десятку Сергей Пиняев («Локомотив», Москва) и Константин Тюкавин из московского «Динамо» - каждый из них оценивается в 8 млн евро.