Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился идеей провести матч между регионами и сборной России.

- Можно сделать сборную Татарской республики или сборную Краснодарского края. Нужно искать эти игры, и для этого нужно создавать такие команды. Если проводить в Краснодаре матч между сборной России и Краснодарского края, я думаю, интерес будет очень большой к нему. Или матч сборной легионеров и России. Не надо уповать на то, что, если у нас партнёров нет иностранных сборных, значит мы играть не будем. Внутри России можно искать такие матчи и вполне можно играть.

Я имею в виду, чтобы за Краснодарский край выступали воспитанники Краснодара, не обязательно клуб. То же самое про Татарстан, из «Нефтехимика», «Рубина» можно в команду взять игроков. Нужно искать такие игры и это будет здорово, – сказал Наумов.