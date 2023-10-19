Нападающая «Динамо» Фаузия Нажэмба в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказала об адаптации к жизни в России.

- В России ты живёшь уже 10 месяцев. Успела адаптироваться к новым реалиям?

- Мне нравится Россия, местные люди и местное общество. Мои партнёры по команде тоже очень доброжелательны, хорошо приняли меня в коллектив. Я постепенно адаптируюсь к новым условиям. Конечно, российская зима стала для меня большим испытанием, но сейчас всё отлично.

Полное интервью с Фаузией выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 20 октября, в 10:00 по московскому времени.