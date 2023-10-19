​Президент «Ростова» рассказал, откуда исходил интерес к Карпину

Арташес Арутюнянц, который занимает пост президента «Ростова», рассказал, откуда исходил интерес к тренеру команды Валерию Карпину.

«Были переговоры. Интерес был и из России, и из-за рубежа: из Европы и Азии», - цитирует Арутюнянца Sport24.

Отвечая на вопрос том, почему Карпин так никуда и не ушёл, Арутюнянц сказал, что решение было принято совместно с тренером. По словам президента «Ростова», тренер ещё не закончил тот проект, который он начал. Арутюнянц отметил, что Карпин не нарушал своё слово.

«Ростов» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Президент «Ростова» назвал условия ухода Карпина