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​Президент «Ростова» рассказал, откуда исходил интерес к Карпину

19 Октября 2023 • 20:08 Комментировать
Ростов
...
Ахмат
22.10 19:00

Арташес Арутюнянц, который занимает пост президента «Ростова», рассказал, откуда исходил интерес к тренеру команды Валерию Карпину.

«Были переговоры. Интерес был и из России, и из-за рубежа: из Европы и Азии», - цитирует Арутюнянца Sport24.

Отвечая на вопрос том, почему Карпин так никуда и не ушёл, Арутюнянц сказал, что решение было принято совместно с тренером.  По словам президента «Ростова», тренер ещё не закончил тот проект, который он начал. Арутюнянц отметил, что Карпин не нарушал своё слово.

«Ростов» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Президент «Ростова» назвал условия ухода Карпина

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Арташес Арутюнянц
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