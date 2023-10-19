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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тормена: Готов выпить водки, если «Краснодар» станет чемпионом

19 Октября 2023 • 19:39 Комментировать
Балтика
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Краснодар
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21.10 19:00

Защитник «Краснодара» Витор Тормена ответил на вопрос, что он готов сделать в случае чемпионства команды.

«Трудно сказать… Хотя, если мы станем чемпионами, то можно и покрасить волосы, и выпить водки!» — приводит слова Тормены Metaratings.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист появился на поле в восьми матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

В 11 играх «Краснодар» набрал 27 очков и уверенно занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.

В субботу, 21 октября, «быки» встретятся с «Балтикой». Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Витор Тормена
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БАЛТИКА КРАСНОДАР
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