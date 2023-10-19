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Нападающая «Динамо» Нажэмба: «Мы ещё можем побороться за третью строчку» эксклюзив

19 Октября 2023 • 19:30 Комментировать

Нападающая «Динамо» Фаузия Нажэмба в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказала о перспективах московской команды.

- В недавнем матче с «Чертаново» ты забила очередной гол и в целом неплохо идёшь по сезону. Скажи, пожалуйста, у тебя есть цель стать лучшим бомбардиром по итогам первенства?

- Я не слишком сильно фокусируюсь на этом. Просто стараюсь усердно работать на тренировках и на максимум выкладываться в играх. Конечно, я стараюсь улучшать все свои навыки, и, может быть, мне удастся стать лучшим нападающим по итогам текущего сезона.

- «Динамо» неплохо идёт по всему чемпионату. Команде по силам завершить сезон в тройке?

- В «Динамо» собрался хороший костяк, сейчас мы идём на четвёртом месте. Мы ещё можем побороться за третью строчку, нам это по силам. У нас ещё есть время для улучшения турнирной ситуации. Наша задача — побеждать в каждом матче. Я верю в наш коллектив.

Полное интервью с Фаузией выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 20 октября, в 10:00 по московскому времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фаузия Нажэмба ЖФК Динамо Москва
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