Арутюнянц: «Ростов» намерен взять три-четыре игрока зимой»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Всё зависит от ситуации. Мы к этому готовы, но намерены взять 3-4 игрока в зимнее трансферное окно», — приводит слова руководителя клуба РПЛ издание Sport24. По словам президента «жёлто-синих», селекционный отдел изучает около 20 кандидатов, выделив также оборонительную линию как приоритетную для усиления.

Напомним, что после 11 туров Российской премьер-лиги «Ростов» находится на 14-м месте в турнирной таблице. Прошлый сезон подопечные Валерия Карпина закончили на четвёртой строчке.