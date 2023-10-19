«Было бы здорово получить российское гражданство» — Тормена

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта.

«Еще не думал об этом, но у меня контракт на четыре года. Если жизнь сложится так, что я проведу все это время здесь, выучу язык, то было бы здорово получить российский паспорт», — приводит слова 27-летнего футболиста Metaratings.

В нынешнем сезоне Тормена принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

После 11 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 27 очков.

В предстоящем туре «быки» сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча запланирована на 21 октября на 19:00 по мск.