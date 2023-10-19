В «Ростове» рассказали о создании второй команды

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объявил о создании на базе дончан второй команды – «Ростова-2». Выступать она будет с марта 2024 года во Второй лиге.

«Наша «молодёжка» сейчас занимает первое место в МФЛ. Чтобы не терять всех по арендам, создадим «Ростов‑2» на базе нашей «молодёжки». В марте 2024 года мы стартуем в ФНЛ‑2», - говорит Арутюнянц телеканалу «Матч ТВ», добавив, что играть в новой команде будут футболисты 2006 года рождения. Также в новой команде будет 14-15 игроков, остальные

Что касается основы «Ростова», то «жёлто-синие» после 11 туров РПЛ идут лишь на 14-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Ранее президент клуба признался, что огорчён текущими результатами своих футболистов.