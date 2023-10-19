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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ярошик оценил шансы Дзюбы вернуться в сборную России

19 Октября 2023 • 19:07 Комментировать

Бывший наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о возможных перспективах Артёма Дзюбы в сборной России.

«За сборные команды выступают футболисты даже старше Дзюбы, например, Модрич. Если человек играет хорошо, несмотря на возраст, почему его не использовать? Артем ещё в том возрасте, когда он мог бы что-то дать команде, но наигрывать его сейчас не имеет смысла», - заявил чешский специалист в интервью «РБ Спорт». По мнению эксперта, смысл возвращение Дзюбы имело бы при наличии официальных международных матчей.

Напомним, что Артём Дзюба не выступал в футболке национальной команды с Евро-2020. В 55 матчах в составе сборной нападающий «Локомотива» забил 30 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Иржи Ярошик Артём Дзюба
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