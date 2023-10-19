​Тормена согласен, что клубы РПЛ привлекают легионеров деньгами

Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался насчёт того, что представители Латинской Америки не скрывают того факта, что при переезде в российские клубы ими движет финансовая составляющая.

«Я тоже не буду лицемерить. Конечно, это то, что во многом привлекает наше внимание. Каждый хочет, чтобы его семья жила лучше и ни в чём себе не отказывала. Нет ничего плохого в том, чтобы хорошо зарабатывать, поэтому мы должны ухватиться за эту возможность», - цитирует Тормена Metaratings.

«Краснодар» после одиннадцати туров располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда Владимира Ивича добилась восьми побед при трёх ничьих.

Ближайший матч Премьер-лиги России «Краснодар» проведёт в субботу, 21 октября, - против «Балтики» на выезде.