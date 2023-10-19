Ярошик: Я слежу за РПЛ и хотел бы вернуться в Россию

Бывший наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о возможных перспективах своей тренерской карьеры.

«Я пока нигде не работаю, занимаюсь семьёй, отдыхаю, учусь и смотрю футбол. У меня есть два предложения от чешских клубов. Решение пока не принял. Я продолжаю следить за РПЛ и, конечно, хотел бы вернуться в Россию, но не знаю, когда это произойдёт», - приводит слова экс-футболиста ЦСКА и «Челси» издание «РБ Спорт».

Также Ярошик отметил, что готов вернуться в Россию уже этой зимой, несмотря на отсутствие большого количества предложений, из которых можно было бы выбирать.

Напомним, что ранее Ярошик провёл два месяца во главе «Оренбурга», покинув клуб по семейным обстоятельствам после пяти матчей в рамках РПЛ.