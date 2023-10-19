Президент «Ростова»: Уровень РПЛ падает, сказывается отсутствие еврокубков

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением о нынешнем уровне Российской премьер-лиги.

«Уровень лиги падает, но не катастрофически. Не хочу говорить за другие команды, возьмем «Ростов». Когда были легионеры, уровень был выше? Да. Вот и все. Плюс сказывается отсутствие еврокубков», — приводит слова функционера издание «Спорт-Экспресс».

После 11 туров «Ростов» под руководством Валерия Карпина располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе десять очков.

В 12-м туре донской клуб примет на своем поле «Ахмат». Поединок пройдет 22 октября и начнется в 19:00 по мск.