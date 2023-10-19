Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Ростова»: Уровень РПЛ падает, сказывается отсутствие еврокубков

19 Октября 2023 • 18:22 Комментировать
Ростов
...
Ахмат
22.10 19:00

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением о нынешнем уровне Российской премьер-лиги.

«Уровень лиги падает, но не катастрофически. Не хочу говорить за другие команды, возьмем «Ростов». Когда были легионеры, уровень был выше? Да. Вот и все. Плюс сказывается отсутствие еврокубков», — приводит слова функционера издание «Спорт-Экспресс».

После 11 туров «Ростов» под руководством Валерия Карпина располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе десять очков.

В 12-м туре донской клуб примет на своем поле «Ахмат». Поединок пройдет 22 октября и начнется в 19:00 по мск.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Арташес Арутюнянц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Октября
18:39 · Россия. Премьер-лига
Ярошик: Я слежу за РПЛ и хотел бы вернуться в Россию
18:31 · Россия. Премьер-лига
Белоголовцев не согласен, что Промес плохо стартовал в этом сезоне
18:29 · Кубок России
«Акрон» разгромил «Шинник» в кубковом матче
18:23 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Соболеву вся шумиха в СМИ должна придать дополнительной мотивации»
18:22 · Россия. Премьер-лига
Президент «Ростова»: Уровень РПЛ падает, сказывается отсутствие еврокубков
18:13 · Россия. Премьер-лига
Аратюнянц оценил игру Песьякова в нынешнем сезоне
18:00 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Ростова» прокомментировал разговоры о помощи судей
17:52 · Россия. Премьер-лига
​Агент предположил, что Арбузов не тренируется с основой ЦСКА из-за обиды Федотова
17:48 · Россия. Премьер-лига
В РФС сообщили, что Карпин покинет «Ростов», когда сборную России допустят до турниров
17:44 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Ростова» назвал условия ухода Карпина
17:38 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Ростова» высказался насчёт слухов о переходе Карпина в «Спартак»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Паршивлюк пропустит дерби слухи
17:31 · Россия. Премьер-лига
Горшков: Кержакову нужен сезон или два, чтобы работать в топ-клубе РПЛ
17:28 · Россия. Премьер-лига
​Карпин сказал: «Дай мне Хави и Иньесту – и будем играть, как «Барселона» – Арутюнянц
17:25 · Россия. Премьер-лига
Президент «Ростова» признался, что недоволен результатами команды в РПЛ
Все новости
Рекомендуем