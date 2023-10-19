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Аратюнянц оценил игру Песьякова в нынешнем сезоне

19 Октября 2023 • 18:13 Комментировать
Ростов
...
Ахмат
22.10 19:00

Президент «Ростова» Арташес Аратюнянц высказался об игре вратаря Сергея Песьякова в нынешнем сезоне.

«Я считаю, что у нас сильная тренерская команда по вратарям: Виталий Кафанов и Андрей Кондратюк. Считаю, Виталий Витальевич — лучший специалист в стране по этому направлению. У лучшего тренера может быть плохая вратарская позиция?» — приводит слова руководителя клуба РПЛ «Спорт-Экспресс».

Также Аратюнянц отметил, что переживает во время розыгрышей Песьякова от ворот, поскольку считает, что иногда допускается перебор.

Напомним, что после 11 туров Российской премьер-лиги «Ростов» находится на 14-м месте. «Жёлто-синие» пропустили 24 гола, что является худшим показателем в лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Песьяков Арташес Арутюнянц
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