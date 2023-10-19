​Президент «Ростова» прокомментировал разговоры о помощи судей

Арташес Арутюнянц, который занимает пост президента «Ростова», дал комментарий по поводу мнений о том, что команде помогают судьи из-за нахождения на тренерском мостике рулевого сборной России Валерия Карпина.

«Я слышал эту теорию, но отношусь к ней с улыбкой. Покажите эпизоды, где нам кто-то сильно помог. Много пенальти было из-за нашей игры в атаке: передача на Комличенко или на кого-то ещё, фол, мы бьём пенальти», - цитирует Арутюнянца «Спорт-Экспресс».

Президент «Ростова» отметил, что в этом сезоне «Ростов» бьёт пенальти редко.

После одиннадцати туров чемпионата России «Ростов» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице, то есть в зоне стыковых игр. Ближайший матч команда проведёт 22 октября – против «Ахмата».