​Агент предположил, что Арбузов не тренируется с основой ЦСКА из-за обиды Федотова

Агент Алексей Сафонов, который работает с полузащитником ЦСКА Ярославом Арбузовым, дал комментарий о ситуации игрока.

По словам Сафонова, Арбузов действительно сейчас не тренируется с первой командой. При этом агент не знает, по какой причине игрок не работает с основой.

«У меня было интервью, где я сказал, что у Осинькина молодёжь развивается лучше, чем у Федотова. Наверное, человек обиделся. С этим ли связано? Думаю, что есть какие-то свои обиды», - цитирует Сафонова «Чемпионат».

Агент добавил, что если в клубе видят, что футболист не развивается, его лучше выставить на трансфер.

Ярославу Арбузову 19 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 100 тысяч евро.