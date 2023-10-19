В РФС сообщили, что Карпин покинет «Ростов», когда сборную России допустят до турниров

Генсекретарь РФС Максим Митрофанов поделился комментарием о будущем главного тренера «Ростова» и национальной команды Валерия Карпина.

«Карпин уйдет из «Ростова», когда сборную допустят до международных соревнований. Как только наступит определенность, совмещение прекратится», — цитирует функционер «Матч ТВ».

Напомним, в октябре сборная России провела товарищеский матч в Москве с Камеруном, в котором одержала победу со счетом 1:0. Помимо этого, национальная команда сыграла с Кенией. Поединок прошел в Турции и завершился со счетом 2:2.

Ранее сообщалось, что РФС ведет поиски соперников для товарищеских матчей на ноябрь.