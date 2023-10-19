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​Президент «Ростова» назвал условия ухода Карпина

19 Октября 2023 • 17:44 Комментировать
Ростов
...
Ахмат
22.10 19:00

Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», дал комментарий по поводу будущего главного тренера Валерия Карпина.

По словам Арутюнянца, переход Карпина в «Спартак» в ближайшее время исключён – специалист продолжит работать с командой. Впрочем, президент «Ростова» допускает уход Карпина в более долгосрочном будущем.

«Должно быть его согласие, должны идти переговоры. У нас есть личностные отношения. Не всегда всё решают эти отступные. Если он захочет перейти туда – может, и отступные будут не нужны. Пусть закончит, что мы начали, и всё», - цитирует Арутюнянца Sport24.

«Ростов» сейчас готовится к домашнему матчу Премьер-лиги против «Ахмата». Команды сыграют в воскресенье, 22 октября.

На текущий момент «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Арташес Арутюнянц
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