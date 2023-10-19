Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Паршивлюк пропустит дерби слухи

19 Октября 2023 • 17:36 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк не сможет помочь своей команде в дерби с «Локомотивом».

Напомним, футболист продолжает восстанавливаться после повреждения, которое он получил месяц назад.

По информации «РИА Новости Спорт», Паршивлюк пока не тренируется с командой в общей группе, поэтому не готов сыграть с «Локомотивом».

В текущем сезоне 34-летний защитник провел шесть матчей с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.

Встреча 12-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Динамо» пройдет в субботу, 21 октября. Начало игры запланировано на 16:30 по столичному времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Сергей Паршивлюк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Октября
18:39 · Россия. Премьер-лига
Ярошик: Я слежу за РПЛ и хотел бы вернуться в Россию
18:31 · Россия. Премьер-лига
Белоголовцев не согласен, что Промес плохо стартовал в этом сезоне
18:29 · Кубок России
«Акрон» разгромил «Шинник» в кубковом матче
18:23 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Соболеву вся шумиха в СМИ должна придать дополнительной мотивации»
18:22 · Россия. Премьер-лига
Президент «Ростова»: Уровень РПЛ падает, сказывается отсутствие еврокубков
18:13 · Россия. Премьер-лига
Аратюнянц оценил игру Песьякова в нынешнем сезоне
18:00 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Ростова» прокомментировал разговоры о помощи судей
17:52 · Россия. Премьер-лига
​Агент предположил, что Арбузов не тренируется с основой ЦСКА из-за обиды Федотова
17:48 · Россия. Премьер-лига
В РФС сообщили, что Карпин покинет «Ростов», когда сборную России допустят до турниров
17:44 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Ростова» назвал условия ухода Карпина
17:38 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Ростова» высказался насчёт слухов о переходе Карпина в «Спартак»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Паршивлюк пропустит дерби слухи
17:31 · Россия. Премьер-лига
Горшков: Кержакову нужен сезон или два, чтобы работать в топ-клубе РПЛ
17:28 · Россия. Премьер-лига
​Карпин сказал: «Дай мне Хави и Иньесту – и будем играть, как «Барселона» – Арутюнянц
17:25 · Россия. Премьер-лига
Президент «Ростова» признался, что недоволен результатами команды в РПЛ
Все новости
Рекомендуем