Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк не сможет помочь своей команде в дерби с «Локомотивом».

Напомним, футболист продолжает восстанавливаться после повреждения, которое он получил месяц назад.

По информации «РИА Новости Спорт», Паршивлюк пока не тренируется с командой в общей группе, поэтому не готов сыграть с «Локомотивом».

В текущем сезоне 34-летний защитник провел шесть матчей с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.

Встреча 12-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Динамо» пройдет в субботу, 21 октября. Начало игры запланировано на 16:30 по столичному времени.