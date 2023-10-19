Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк не сможет помочь своей команде в дерби с «Локомотивом».
Напомним, футболист продолжает восстанавливаться после повреждения, которое он получил месяц назад.
По информации «РИА Новости Спорт», Паршивлюк пока не тренируется с командой в общей группе, поэтому не готов сыграть с «Локомотивом».
В текущем сезоне 34-летний защитник провел шесть матчей с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.
Встреча 12-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Динамо» пройдет в субботу, 21 октября. Начало игры запланировано на 16:30 по столичному времени.
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