Горшков: Кержакову нужен сезон или два, чтобы работать в топ-клубе РПЛ

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков оценил перспективы возвращения Александра Кержакова к работе в России.

«Работой в «Пари НН» Кержаков показал, что его команды могут добиваться хорошего результата. Что касается его работы в топ-клубе, Александру еще не помешал бы опыт. Нужен сезон или два для того, чтобы работать в топ-клубе», - приводит слова Горшкова «РБ Спорт». Также эксперт отметил, что работа в сербском чемпионате является хорошим вариантом для экс-нападающего сборной России.

Напомним, что ранее Кержаков руководил юношеской сборной России и «Пари НН». Сейчас Александр возглавляет «Спартак» из Суботицы, выступающий в сербском чемпионате.