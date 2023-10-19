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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Горшков: Кержакову нужен сезон или два, чтобы работать в топ-клубе РПЛ

19 Октября 2023 • 17:31 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков оценил перспективы возвращения Александра Кержакова к работе в России.

«Работой в «Пари НН» Кержаков показал, что его команды могут добиваться хорошего результата. Что касается его работы в топ-клубе, Александру еще не помешал бы опыт. Нужен сезон или два для того, чтобы работать в топ-клубе», - приводит слова Горшкова «РБ Спорт». Также эксперт отметил, что работа в сербском чемпионате является хорошим вариантом для экс-нападающего сборной России.

Напомним, что ранее Кержаков руководил юношеской сборной России и «Пари НН». Сейчас Александр возглавляет «Спартак» из Суботицы, выступающий в сербском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Александр Горшков
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