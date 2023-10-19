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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карпин сказал: «Дай мне Хави и Иньесту – и будем играть, как «Барселона» – Арутюнянц

19 Октября 2023 • 17:28 Комментировать

Арташес Арутюнянц, который занимает должность президента «Ростова», рассказал о своих диалогах с главным тренером команды Валерием Карпиным.

Арутюнянц вспомнил, как говорил Карпину, что хочет видеть атакующий футбол в исполнении команды. Тренер после этого пытался ставить атакующий футбол на сборах, но там команда пропустила четыре гола в товарищеской игре.

«Ну что, будем играть так?» - такой вопрос задал Карпин после той игры. В итоге «Ростов» перестроился обратно на пять защитников.

«На следующем сборе говорю ему, что мы должны играть, как «Барселона». Карпин говорит, что мы так не можем, у нас нет таких игроков. «Дай мне Хави и Иньесту - и мы будем играть, как «Барселона», - цитирует Арутюнянца Sport24.

На текущий момент «Ростов» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Валерия Карпина проведёт 22 октября – против «Ахмата».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Арташес Арутюнянц
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