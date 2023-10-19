Президент «Ростова» признался, что недоволен результатами команды в РПЛ

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на вопрос о результатах команды в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Игрой эпизодами доволен. Есть определенные таймы, которые мне очень понравились. А результатами — нет. Сейчас не надо паниковать, нервничать, нужно успокоиться, работать — и результат придет», — приводит слова Арутюнянца «Спорт-Экспресс».

Функционер добавил, что не думает о возможном вылете «Ростова» из РПЛ по итогам сезона, отметив, что не допускает даже попадания в стыковые матчи.

После 11 туров донской клуб занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе десять баллов.

Напомним, в прошлом сезоне команда Валерия Карпина финишировала на четвертой позиции.