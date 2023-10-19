Арутюнянц назвал задачу «Ростова» на сезон РПЛ

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о задачах клуба после 11 туров Российской премьер-лиги.

«Из сезона в сезон они одинаковые: сначала обезопасить себя от вылета, от стыковых матчей, а потом забраться как можно выше в турнирной таблице. Очевидно, когда ты в пятерке — тебе спокойней. Изначально мы хотели заработать 32 очка в осенней части, чтобы до зимней паузы обезопаситься», — приводит слова руководителя «жёлто-синих» в интервью «Матч ТВ».

Также Арутюнянц рассказал, что не допускает мысль о том, что «Ростов» закончит сезон в зоне стыковых матчей. Именно выход из этой зоны Арташес считает первой частью задачи на сезон.

После 11 туров Российской премьер-лиги «Ростов» находится на 14-м месте в турнирной таблице с 10 очками.