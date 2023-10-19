​Бывший спортивный директор «Милана»: «Многие клубы Серии А следят за легионерами РПЛ»

Арьедо Брайда, бывший спортивный директор «Милана», высказался о футболистах из чемпионата России. По словам специалиста, за иностранными игроками из РПЛ внимательно следят скауты из клубов Италии.

«Знаю, что многие клубы Серии А следят за теми легионерами РПЛ, которые выступают за свои сборные. Скауты практически не посещают матчи РПЛ, а вот на матчах отборочного цикла чемпионата Европы присутствуют регулярно», - цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

Если брать европейские чемпионаты из числа топовых, то в них сейчас выступают четыре футболиста из России – Арсен Захарян, Александр Головин, Алексей Миранчук и Далер Кузяев.

На следующей неделе, 24 и 25 октября, пройдут матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.