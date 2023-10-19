Экс-помощник Абаскаля: У Чалова есть всё, чтобы играть в Европе

Бывший тренер «Базеля» Месут Темель высказался о российском форварде ЦСКА Фёдоре Чалове.

Напомним, нападающий выступал за швейцарский клуб с февраля по июнь 2022 года на правах аренды.

«Конечно, Фёдор выступает хорошо, и это все потому, что он тренировался под моим руководством (смеется). Я считаю, у него есть все качества, чтобы уехать играть в Европу. Ему подойдет любая лига», — приводит слова Темеля «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, забил семь мячей и записал в свой актив одну результативную передачу.

Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 млн евро.