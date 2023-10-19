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​Черчесов отказался от трёх предложений из-за рубежа – экс-директор «Милана»

19 Октября 2023 • 16:28 Комментировать (1)

Арьедо Брайда, который в своё время работал в «Милане» на должности спортивного директора, сказал несколько слов о Станиславе Черчесове.

Напомним, что в июле Черчесов остался без клубной прописки после ухода из венгерского «Ференцвароша».

Брайда рассказал о том, что он получил интересную информацию от сына человека, который в своё время знакомил его с Черчесовым. Тот человек уже ушёл из жизни, а его сын унаследовал профессию агента.

«На днях он сказал мне, что Черчесов держит паузу после работы в «Ференцвароше» и недавно отказался от, как минимум, трёх предложений из-за границы. Не знаю названий клубов, но один из них, по словам моего собеседника, регулярно выступает в еврокубках», - сказал Брайда, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что в своё время Станислав Черчесов тренировал сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арьедо Брайда Станислав Черчесов
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Комментарии (1)
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ингерман
19 Октября 2023 в 16:40
ай.. там же не сказана какаю должносць ему придлагали.. паходу садовника.. А-ха-ха-ха! )))
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