​Черчесов отказался от трёх предложений из-за рубежа – экс-директор «Милана»

Арьедо Брайда, который в своё время работал в «Милане» на должности спортивного директора, сказал несколько слов о Станиславе Черчесове.

Напомним, что в июле Черчесов остался без клубной прописки после ухода из венгерского «Ференцвароша».

Брайда рассказал о том, что он получил интересную информацию от сына человека, который в своё время знакомил его с Черчесовым. Тот человек уже ушёл из жизни, а его сын унаследовал профессию агента.

«На днях он сказал мне, что Черчесов держит паузу после работы в «Ференцвароше» и недавно отказался от, как минимум, трёх предложений из-за границы. Не знаю названий клубов, но один из них, по словам моего собеседника, регулярно выступает в еврокубках», - сказал Брайда, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что в своё время Станислав Черчесов тренировал сборную России.