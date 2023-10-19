Бывший нападающий Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым вспомнил о своей службе в армии в 1972 – 1973 годах, когда он играл за СКА из Ростова-на-Дону.

- Когда я был в СКА Ростов-на-Дону, команду тренировал Яковлев Борис Евгеньевич. Мы служили в армии два года. У нас была классная база на Темерничке, где зоопарк. С бильярдом, с парной. Не знаю, есть она сейчас или нет. К нам приходили картёжники, приносили огромных раков. Они были больше руки – никогда не забуду! Мы едим этих раков, а нам носят их ещё и ещё. Раньше как было? Картёжники подсаживались в поезда и играли сначала на пять копеек, а потом пассажиры без штанов оказывались. Денег у этих ребят всегда была куча. Привезут нам сто штук раков здоровых: «Кушайте пацаны, а то вы тут ничего не видите!» (смеётся).

В 1972 году ростовский СКА занял 12-е место в Высшей лиге СССР, а в 1973 году финишировал там на последней 16-й строчке и вылетел в Первую союзную лигу.