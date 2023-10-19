Медиаклубы могут сыграть в Кубках РПЛ и ФНЛ

Президент МФЛ Николай Осипов рассказал, что медийные клубы могут принять участие в зимних товарищеских турнирах с профессиональными клубами.

«Естественно, что в межсезонье будут зимние Кубки РПЛ и ФНЛ. Я знаю, что есть диалог об участии в этих турнирах наших призеров. Мы идем навстречу друг другу», — передает слова Осипова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что зимний Кубок РПЛ пройдет с 1 по 15 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. Отмечалось, что в турнире примут участие «Спартак», «Ростов» и два местных эмиратских клуба.

Напомним, победителем прошлого Кубка РПЛ стал московский «Спартак».

«Спартак» и «Ростов» могут принять участие в Кубке РПЛ