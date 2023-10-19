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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Хочется, чтобы Личка обращал внимание на российскую молодежь»

19 Октября 2023 • 16:09 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о тренерах московских клубов накануне очного матча 12-го тура РПЛ.

«Галактионов и Личка себя уже показали и проявили в РПЛ. Хочется отметить, что у «Локомотива» всего примерно два иностранца в основе, а у «Динамо» ситуация противоположная. Хочется, чтобы Личка обращал внимание на российскую молодежь», — приводит слова участника Евро-2004 издание «РБ Спорт».

Также Булыкин отметил, что не видит явного фаворита в предстоящем матче, выделив небольшое преимущество «железнодорожников» за счёт домашнего поля.

Напомним, что центральный матч 12-го тура Премьер-лиги пройдёт на «РЖД Арене» в субботу, 21 октября. Стартовый свисток назначен на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Булыкин Марцел Личка
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