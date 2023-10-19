Тормена: «Сперцян хорошо вписался бы в «Порту» или «Бенфику»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена выразил мнение, что полузащитник «быков» Эдуард Сперцян способен заиграть в сильнейших португальских клубах — «Порту» и «Бенфике».

«Он (Сперцян) бы хорошо вписался в «Порту» или «Бенфику», а оттуда мог бы подняться ещё выше. Я верю, что скоро он сможет оказаться в топ-клубе», — приводит слова Тормены Metaratings.

Напомним, до «Краснодара» Тормена выступал за португальскую «Брагу».

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провёл в составе южан 13 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 15 миллионов евро.