Агент: «Слухи о контракте Тюкавина меня раздражают»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, поделился мнением о будущем 21-летнего футболиста.

Напомним, что срок действующего контракта игрока с московским клубом истекает летом следующего года.

По словам агента, пока никаких продвижений в вопросе возможного продления соглашения не наблюдается.

«Диалоги на эту тему ведутся, но, как говорится, трансферы любят тишину. Сейчас ходит очень много слухов, что раздражает меня и самого футболиста», — цитирует Сафонова Sport24.

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 14 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.