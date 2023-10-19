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Агент: «Слухи о контракте Тюкавина меня раздражают»

19 Октября 2023 • 15:50 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, поделился мнением о будущем 21-летнего футболиста.

Напомним, что срок действующего контракта игрока с московским клубом истекает летом следующего года.

По словам агента, пока никаких продвижений в вопросе возможного продления соглашения не наблюдается.

«Диалоги на эту тему ведутся, но, как говорится, трансферы любят тишину. Сейчас ходит очень много слухов, что раздражает меня и самого футболиста», — цитирует Сафонова Sport24.

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 14 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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