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Лепёхин: «Зенит» выглядит фаворитом в матче с «Крыльями Советов»

19 Октября 2023 • 15:38 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
22.10 16:30

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ, в котором петербургская команда примет на своём поле «Крылья Советов».

По мнению Лепёхина, «Зенит» выглядит фаворитом предстоящей встречи, так как обладает более сильным подбором исполнителей.

«Зенит» для меня выглядит фаворитом в этой игре, это лучшая команда в РПЛ по подбору исполнителей. Если ребята должным образом настроятся на матч, то победят», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

Также эксперт считает, что международный перерыв не пошёл на пользу самарской команде, которая демонстрировала хорошие результаты перед началом этой паузы.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится 22 октября. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Константин Лепёхин
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