Игрок «Краснодара» Тормена назвал главного фаворита РПЛ

Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о чемпионской борьбе в текущем сезоне РПЛ.

«Я знаю, что до этого «Зенит» пять лет подряд побеждал в чемпионате России. В «Зените» много бразильцев, мы следим за ними. Это отличная команда, я бы их назвал главными фаворитами чемпионской гонки», — приводит слова Тормены Metaratings.

Помимо этого, футболист добавил, что за трофей будут бороться «Спартак» и ЦСКА.

В 11 турах «Краснодар» набрал 27 очков и занимает первое место в Российской премьер-лиге. На второй строчке идут «Крылья Советов», имея в своем активе 21 очко. «Зенит» — третий, в копилке команды 20 баллов.

Добавим, что в текущем сезоне «быки» ни разу не проиграли в рамках РПЛ.