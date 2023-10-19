​Агент считает, что Чавеса вряд ли выпустят в дерби с «Локомотивом»

Агент Клаудио Курти, который работает с полузащитником «Динамо» Луисом Чавесом, дал комментарий о возвращении игрока в расположение клуба.

Напомним, что в октябре Чавес поучаствовал в двух товарищеских матчах национальной сборной Мексики.

«Завтра Луис будет уже в Москве, всё отлично. Скорее всего, он будет готов к субботнему матчу. Но я не думаю, что тренер будет выпускать Чавеса в старте после двух игр подряд на одной неделе», - цитирует Курти Sport24.

В субботу вечером «Динамо» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Локомотива». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на портале можно будет в текстовой трансляции.