Тарханов: «Краснодар» стабильнее «Зенита» на данный момент»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о конкуренции между «Краснодаром» и «Зенитом» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после 11 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая третий «Зенит» на семь очков.

«Если «Зенит» сейчас выиграет все матчи, то может подобраться к «Краснодару». «Краснодар» стабильнее «Зенита» на данный момент, показывает организованную игру», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

По мнению Тарханова, спад в игре «Зенита» обусловлен уходом из клуба бразильского нападающего Малкома, который играл большую роль в петербургской команде. При этом специалист выразил уверенность в том, что «сине-бело-голубые» сумеют перестроиться.