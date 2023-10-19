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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тормена уверен, что сможет завоевать титулы с «Краснодаром»

19 Октября 2023 • 15:06 Комментировать
Балтика
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Краснодар
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21.10 19:00

Центральный защитник «Краснодара» Витор Тормена признался, что хочет бороться за трофеи в кубанском клубе.

«Я пришел из команды, которая побеждала в Кубке Португалии и Кубке лиги. Здесь я тоже хочу бороться за титулы. Я уверен, что с «Краснодаром» мне удастся завоевать трофеи», — приводит слова Тормены Metaratings.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

В 11 играх «Краснодар» набрал 27 очков и уверенно лидирует в Российской премьер-лиге.

21 октября «быки» на выезде встретятся с калиниградской «Балтикой». Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Витор Тормена
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