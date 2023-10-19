Агент Марлона: «Переговоры с «Динамо» и «Краснодаром» на паузе»

Марсело Каран, агент защитника «Крузейро» Марлона, высказался о возможном переходе своего клиента в «Краснодар» или «Динамо».

Ранее агент сообщал, что 26-летний бразилец может перейти в российский клуб уже грядущей зимой.

«Переговоры с «Динамо» и «Краснодаром» по Марлону на паузе», — цитирует Карана «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Марлон провёл за «Крузейро» 25 матчей, в которых забил два гола и отдал столько же результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 4 миллиона евро.

После 11 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая восьмое «Динамо» на 10 очков.