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Агент Марлона: «Переговоры с «Динамо» и «Краснодаром» на паузе»

19 Октября 2023 • 14:52 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Марсело Каран, агент защитника «Крузейро» Марлона, высказался о возможном переходе своего клиента в «Краснодар» или «Динамо».

Ранее агент сообщал, что 26-летний бразилец может перейти в российский клуб уже грядущей зимой.

«Переговоры с «Динамо» и «Краснодаром» по Марлону на паузе», — цитирует Карана «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Марлон провёл за «Крузейро» 25 матчей, в которых забил два гола и отдал столько же результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 4 миллиона евро.

После 11 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая восьмое «Динамо» на 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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