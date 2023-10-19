Альшин: «Адаптация Ташуева в «Факеле» ещё идёт»

Нападающий «Факела» Ильнур Альшин поделился мнением об адаптации наставника команды Сергея Ташуева в воронежском клубе.

Напомним, специалист возглавил «Факел» в сентябре нынешнего года, сменив на этом посту Вадима Евсеева. По словам Альшина, Ташуев не давал своим подопечным много новой информации, но команда уже начала играть в другой футбол.

«Адаптация Ташуева в «Факеле» ещё идёт. Ташуев не отходит от своего стиля — есть собственный рисунок игры: быстрый футбол, короткий и средний пас, доминация», — цитирует Альшина «Чемпионат».

После 11 туров РПЛ «Факел» расположился на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице, набрав девять очков. Свой следующий матч команда из Воронежа проведёт 21 октября против «Оренбурга». Начало — в 12:00 по московскому времени.