​Тормена: «Надеюсь, что я смогу пережить русскую зиму»

Защитник Витор Тормена, который летом пополнил состав «Краснодара», переживает по поводу российских холодов. По словам бразильца, он знает, что даже на юге России зимой холодно.

«Я что-нибудь придумаю, справлюсь, хотя никогда не жил в климате с морозами. Надеюсь, что я смогу пережить русскую зиму», - цитирует Тормену Metaratings.

В одиннадцати прошедших турах чемпионата России «Краснодар» набрал 27 очков. Ближайшего преследователя в лице «Крыльев Советов» команда Владимира Ивича опережает на шесть очков.

Ближайший матч «Краснодар» проведёт в субботу, 21 октября, – против «Балтики».