​Златан Ибрагимович назвал самого стильно одетого футболиста «Милана»

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович дал блиц-интервью итальянскому изданию La Gazzetta Dello Sport - краткие вопросы, краткие ответы. На большинство вопросов вроде «кто самый техничный игрок «Милана» и «кто самый быстрый игрок «Милана» Златан ответил в своей привычной манере «это я».

Но когда его спросили, есть ли кто-либо, кто одевается лучше него, Ибрагимович неожиданно решил отдать должное и другим - он назвал имя румынского голкипера Чиприана Татарушану, который провел в клубе три года, с 2020 по 2023. Сам Ибрагимович, напомним, также уже завершил свои выступления в «Милане» - одновременно с Татарушану.