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Баранник: «Если «Локомотив» будет брать Джикию, то как ведущего защитника»

19 Октября 2023 • 14:00 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник высказался о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии в стан «железнодорожников».

По мнению эксперта, новый вызов может быть интересен 29-летнему игроку. Баранник считает, что в «Локомотиве» Джикия способен стать ведущим защитником.

«Думаю, если «Локомотив» будет его брать, то не как выигрывать конкуренцию, а как ведущего защитника. Брать человека в 30 лет, чтобы он начал с кем-то конкурировать, – это, наверное, не логично», — цитирует Баранника «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6,5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Дмитрий Баранник Георгий Джикия
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