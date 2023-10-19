Пономарёв: «Спартаку» надо прощаться с Абаскалем»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с журналистами поделился мнением о конфликте в «Спартаке». Накануне стало известно, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль отстранил форварда Александра Соболева от тренировок.

«Этот конфликт скажется на игре «Спартака». Если такие распри происходят, это очень серьезно. Надо с Абаскалем прощаться, раз он придерживается такого мнения о русских футболистах», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Ближайший матч «красно-белые» сыграют против «Пари НН» 22 октября в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. После 11 матчей команда Абаскаля занимает восьмое место в чемпионате страны.